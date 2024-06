Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

Pas beaucoup d'évolution au niveau de votre circulation toujours très facile ce matin. On signalera juste le début des files sur les axes menant à la capitale comme l'E40 Liège-Bruxelles, l'E411 Namur-Bruxelles et l'E429 Tournai-Bruxelles avec 5 minutes à ralentir. Sur l'E19 Anvers-Bruxelles, c'est 8 minutes à ajouter entre Peutie et Machelen. Sur le ring intérieur, 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Toujours cet objet encombrant à hauteur de Vilvorde vers Zaventem. Dans l'autre sens également, 10 minutes à ralentir entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard.