Info trafic: quel est l'état des routes en ce début de semaine?

On signale le déversement de produits encore non déterminé sur la chaussée au niveau du Carrefour Léonard sur la E411 en direction de Bruxelles. Vous devez toujours ajouter 10 minutes depuis Hoeilaart. 5 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Groenendaal et le Carrefour Léonard vers Waterloo. Début des files également sur la E40 Liège-Bruxelles avec 8 minutes perdues entre Everberg et Wolwué-Saint-Etienne, sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (+7 min), sur la E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen (+6 min), sur le ring intérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle (+6 min). Sur ce ring intérieur, vous perdez aussi 15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem