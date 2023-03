La neige est tombée dans le sud du pays et elle tient ce matin. Trois provinces avaient été placées en alerte jaune, au vu du risque de conditions glissantes, les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Une alerte lancée hier après-midi et qui est maintenue jusqu'en fin de matinée, c'est préférable au vu des quelques centimètres de neige qui sont tombés.