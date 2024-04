William nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous: il y a quelques jours, il est allé dîner à Ixelles et a eu affaire à une mésaventure. Il a garé sa voiture dans une zone payante, et a payé plus de 15 euros pour 3 heures de stationnement. Et il trouve que c'est un peu exagéré. D’où cette question: comment le prix du parking est-il déterminé? Pourquoi les tarifs sont-ils plus élevés dans certaines communes?