Carnet de campagne "la négo", épisode 11 : une semaine marquée par la Flandre qui a enfin un accord de gouvernement. Il ne reste donc plus que la région bruxelloise et le fédéral. Mais il ne se passera rien avant les élections communales. Nous votons dans 14 jours et la campagne locale prend une tournure internationale. C’est la tactique du "coup de génie" du président du MR, Georges-Louis Bouchez.