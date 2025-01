Le Groenland a-t-il toujours été rattaché au Danemark? Les habitants pourraient-ils être consultés?

Colonisé à l’époque viking et officiellement intégré au Danemark en 1953 avant d’obtenir l’autonomie en 1979, le Groenland – riche en ressources naturelles – reste dépendant de Copenhague pour la justice, la défense et la monnaie, malgré le souhait majoritaire de la population groenlandaise d’être indépendante. Face aux velléités de Donald Trump, qui a tenté à deux reprises d’acheter l’île et n’exclut plus le recours à la force, les autorités groenlandaises et danoises ont réaffirmé leur refus catégorique, rappelant que le Groenland « n’est pas à vendre » et qu’il revient aux Groenlandais de décider de l’usage de leur sous-sol.