Alors que certaines écoles n'organisent pas les cours d’Evras, les animations d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, a Ministre Valérie Glatigny a été très claire. L’Evras fait partie des référentiels et les écoles qui ne respectent pas ces référentiels seront privées d’une partie de leurs dotations et de leurs subventions. Quid des recours au conseil d'Etat contre l'Evras ?