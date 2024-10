Ce dimanche, plus de 8 millions de Belges sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants communaux et provinciaux. Le vote, obligatoire en Wallonie et à Bruxelles, concerne la gestion locale, les conseillers communaux et provinciaux, ainsi que les bourgmestres. À Bruxelles, le vote est électronique, tandis qu'en Wallonie, il est papier. En Flandre, l’élection est devenue facultative. Voici ce qu'il faut savoir.