Fin de mission pour les informateurs Christophe De Beukelaer et Elke Vanden Brandt. Les partis se sont quittés sans accord, après 3 semaines et plus de 40 rencontres. Aucun accord n'a été trouvé entre le le MR, Les Engagés, le PS, Groen, Vooruit, l'Open VLD et le CD&V. Réaction de Ch. De Beukelaer.