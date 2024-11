C'est la décision qui fait couler beaucoup d'encre à Mons : le PTB intègre la majorité avec le PS et Ecolo. Une alliance défendue par le bourgmestre Nicolas Martin, qui voit dans le PTB un partenaire capable de compromis et de sérieux. Mais cette entrée historique ne fait pas l'unanimité : Georges-Louis Bouchez dénonce une atteinte à la démocratie et aux finances de la ville. Alors, le PTB est-il en train de devenir un parti comme les autres ?