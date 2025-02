Pas suffisament de contribution des plus riches via la taxe sur les plus-values, les petits pensionnés et les malades touchés, flexibilité du temps de travail au bénéfice unique des employeurs, acceptation du travail de nuit, contrats de moins d'un tiers-temps, fin des systèmes de prépension injuste, limitation du ch ômage qui va augmenter la pauvreté et saturer les CPAS, la liste des critiques du secrétaire national de la CGSLB est longue.