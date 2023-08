Alors qu'il était au travail, l'appartement de Michaël a été perquisitionné par la police. Prévenu par téléphone, il est rentré chez lui et a découvert son entrée fracturée et laissée pour compte. Le Bruxellois a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour savoir si une prise en charge des réparations causées par cette perquisition était possible.