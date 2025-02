Revivez les moments clés du Super Bowl

Les Eagles de Philadelphie ont anéanti les efforts des Chiefs de Kansas City pour devenir la première équipe de la NFL à remporter trois Super Bowls consécutifs grâce à une victoire écrasante de 40 à 22 à la Nouvelle-Orléan ce dimanche. La défense des Eagles a été tout simplement immense, étouffant le maître créatif des Chiefs, Patrick Mahomes, et en attaque, leur propre quart-arrière Jalen Hurts a montré la voie, lançant deux touchdowns et en courant un autre alors que Philadelphie a brutalement vengé sa défaite de 2023 contre les Chiefs au Super Bowl 57. L'éblouissant running back des Eagles, Saquon Barkley, a récolté 31 yards au sol en première mi-temps pour battre le record de tous les temps de la NFL pour le plus grand nombre de yards au sol en une saison régulière plus les playoffs, pour ajouter la cerise sur le gâteau du championnat des Eagles. La victoire écrasante de dimanche a permis à la franchise des Eagles de remporter un deuxième Super Bowl dont l'autre titre remonte à 2018.