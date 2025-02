"Portières arrachées, capot et rétroviseurs retirés": Laeticia retrouve sa voiture désossée à Gosselies

Partager:

Se réveiller et retrouver sa voiture désossée, c’est la mésaventure qu’a vécue Laeticia. Portières arrachées, capot retiré et radiateur disparu, sa nouvelle Polo a dû être déclassée. Des vols impressionnants et de plus en plus récurrents.

Comme chaque matin, Laeticia fume avant de conduire ses enfants de 12 et 15 ans à l’école. Dans le hall de son immeuble, elle attend que tout le monde soit prêt pour prendre la route vers l'école à Gosselies. Il faut se dépêcher, surtout que ce vendredi de janvier, le brouillard est épais. " Il était impossible de voir à plus de 5 mètres ", explique Laeticia. Hormis la météo, cette matinée était comme les autres pour la mère de famille. Un matin ordinaire, à une exception près. " D’habitude, lorsque je suis dans l’entrée de l’immeuble, je vois le reflet du lampadaire public dans la vitre de ma voiture. C’est une Polo Volkswagen d’occasion de 2017. Je l’ai achetée pour 8 000 euros il y a seulement 5 mois. Elle est comme neuve. J’y fais donc très attention et je la gare toujours au même endroit. " Intriguée par l’absence de reflet sur sa voiture, Laeticia remonte dans son appartement. " Je suis allée chercher les clés pour activer les clignotants, mais toujours rien. Je suis donc sortie avec mon aîné. Nous nous sommes rapprochés et je me suis décomposée ", explique Laeticia en larmes. " Ma belle voiture était détruite. Les portières avaient été arrachées, mon capot, mes phares et rétroviseurs retirés. Les voleurs avaient même pris la batterie et le radiateur. Notre voiture n’était plus qu’un tas de ferrailles. "



Laeticia n’en revient pas devant la carcasse de sa voiture. " Comment ont-ils fait pour la désosser si rapidement ? J’ai directement appelé la police. Ils sont venus faire un constat pour attester du vol, mais ils n’ont rien pu faire d’autre. " Afin de comprendre, elle fait le tour des voisins. La petite famille vit à l’arrière de l’immeuble et n’a donc pas de vue sur le parking. " Une dame âgée qui vit un étage au-dessus m’a dit avoir vu des lampes de poche vers 2 heures du matin. Elle n’est sûre de rien à cause du brouillard. Les voleurs étaient tranquilles. Ils n’étaient pas à flanc de rue, personne ne pouvait les voir."

Plus de 20.000€ de facture

Après avoir été entendue par la police, Laeticia prend contact avec son assurance. Cette dernière est sans appel : " Ma nouvelle Polo est déclassée. Ils me disent qu’il n’y a rien à faire. Elle ne pourra pas être réparée. " Effectivement, les coûts de telles réparations sont élevés. La pose d’une seule nouvelle porte revient à 4 500 euros. Dans le cas de Laeticia, la facture s’élèverait donc à plus de 20 000 €. " À ce prix, il ne sert plus à rien de la réparer, cela ne vaut plus le coup. "

Trois semaines plus tard, la maman de 47 ans ne s’en est toujours pas remise. " Il y a 6 mois, quelqu’un m’avait percutée. Ma voiture, déjà une Polo, avait été déclassée alors que j’étais dans mon droit. " Un accident qui avait déjà coûté cher à Laeticia. " Il y a 5 mois, lorsque j’ai acheté ma nouvelle voiture, j’avais déjà dû rajouter plusieurs centaines d’euros. Aujourd’hui, je ne sais pas comment nous allons faire. Nous habitons dans un immeuble social et je suis en burn-out. " Elle a tout de même trouvé une solution. " Je dois conduire mes fils tous les jours à l’école. Mon papa m’a donc prêté, temporairement, sa voiture. Maintenant, j’attends le montant de la reprise de mon assurance. Je ne sais pas ce qu’ils vont me proposer, mais je ne me fais pas d’illusions. "