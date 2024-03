En août 1995, Sabine Dardenne est une petite fille de 12 ans, en larmes, apeurée, effrayée lorsqu’elle est libérée de la cache de Marcinelle après 80 jours. Sept ans et demi plus tard, la petite fille est une jeune femme discrète et souriante qui n’a rien perdu de sa combativité. Elle s’apprête à affronter son bourreau, à témoigner « sans haine et sans peur » selon la formule consacrée…