Charles, six ans, est atteint du trouble de l'attention avec hyperactivité, autrement dit TDAH. Souvent bruyant et agité, ce petit garçon a du mal à gérer ses émotions et pique - malgré lui - des crises. Ces situations, peu confortables pour les parents, entraînent souvent des critiques et du jugement à leur égard. Voici leur témoignage.