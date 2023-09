Alors que l'été joue les prolongations, les préparatifs de Noël sont étonnamment déjà lancés. A Mons, on prépare déjà le marché de Noël. Et dans certains magasins de déco, les clients sont déjà là et ne peuvent pas attendre. La magie de Noël... à 92 jours et 11 heures de Noël !