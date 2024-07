Sa Majesté le Roi a visité une exploitation agricole à Villers-lez-Heest dans la province de Namur ce mercredi matin pour discuter des défis et des préoccupations du secteur agricole avec des agriculteurs aux profils divers – éleveurs, céréaliers, maraîchers et arboriculteurs – des environs de Mons, Namur et du Brabant wallon. Des représentants de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) participaient également à cette rencontre.