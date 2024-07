L'année dernière, la police a enregistré 24.021 vols à l'étalage en Belgique, a indiqué Buurtsuper.be lundi, sur la base des statistiques de la criminalité pour l'année 2023. Il s'agit d'une légère augmentation (+3,24 %) par rapport à l'année précédente, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis dix an. 9 commerçants sur 10 seraient victime de vols chaque semaine, et le montant total de ces vols représenteraient un milliard d’euros par an.