Renforcer les liens entre les jeunes et la police, c'est l'un des objectifs de la formation "cadets de la police" ou "POLCAdets". L'école a ouvert ses portes ce samedi à Bastogne et s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. C'est la troisième en Wallonie, après celles de Bruxelles et de Liège.