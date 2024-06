Fondateur et Président du Conseil d'administration de Mini-Europe, Thierry Meeus célèbre les 35 ans du parc d'attraction dédié aux monuments d'Europe. Il est venu parler de ce début de saison, ses défis, ses difficultés, les projets d'un parc autrefois voué à la fermeture ou la destruction pure et simple et qui se réinvente. Il est le fils du fondateur du Parc Walibi, son ancien patron aussi et partage ses souvenirs.