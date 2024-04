Il s'en est fallu de peu. Un père et son fils ont été sortis d'un cours d'eau à Landelies par des passants. Ils étaient tombés de leur barque et ont bien failli se noyer. En fin de journée, Orlando Sersini et son fils Thomas essayent leur nouveau bateau à moteur. Après quelques minutes seulement, problème technique : "Le moteur est tombé est panne et on a été pris par le courant et on est tombés dans le déversoir", raconte le père.