"Trop de morts": le prince William sort de sa réserve et tire la sonnette d'alarme sur la situation au Moyen-Orient

Le prince William a appelé mardi à la "fin des combats le plus vite possible" dans le conflit entre Israël et le Hamas, estimant qu'il y avait eu "trop de morts" et s'éloignant de la réserve que s'impose habituellement la famille royale britannique. Le prince de Galles, héritier du trône, s'est dit dans un communiqué "très préoccupé du coût humain du conflit au Moyen-Orient depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre". "Il y a eu trop de morts. Comme tant d'autres, je souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible. Gaza a désespérément besoin d'une aide humanitaire accrue. Il est essentiel que l'aide soit acheminée et que les otages soient libérés", a déclaré le fils du roi Charles III.