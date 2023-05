Un chauffeur de camion filme une triste scène à Seneffe: une conductrice française décharge ses poubelles sur l'aire d'autoroute

L'aire d'autoroute de Seneffe a été le théâtre d'une scène affligeante il y a quelques jours. Un chauffeur de camion à l'arrêt sur ce parking de l'E19 a observé un triste spectacle juste devant lui. En moins de deux minutes, une conductrice a déposé plusieurs grands sacs noirs remplis de déchets à côté d'une poubelle publique. La voiture est immatriculée en France et on peut supposer que la dame est âgée d'une cinquantaine d'années. Une fois son véhicule vidé de ses détritus, la conductrice a rapidement redémarré sa Citroën et repris son chemin.