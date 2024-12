Cinq personnes tuées dans le nord de la France: ce que l'on sait sur les circonstances de la tuerie

Cinq morts par balles et un meurtrier présumé qui se rend à la gendarmerie: un homme a ouvert le feu, tuant quatre personnes à Loon-Plage (Nord de la France) et une à Wormhout ce samedi, pour des raisons encore inconnues, ont indiqué gendarmerie et préfecture.

Les pompiers du Nord indiquent avoir été appelés à intervenir à 15h15 pour une première victime à Wormhout, entre Lille et Dunkerque. Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Nord, il s'agit d'un homme de 29 ans, trouvé "inanimé sur voie publique et allongé avec impact de balle", qui est décédé sur place. Ce premier meurtre est celui d'un chef d'entreprise, actif dans le transport routier, sort de chez lui. Il a été abattu de plusieurs balles sous les yeux de sa famille, selon plusieurs médias français.

L'individu parcourt ensuite une vingtaine de kilomètres et abat deux agents de sécurité d'une entreprise portuaire. Non loin de là se trouve un camp de migrants. Le suspect y tue deux exilés, vraisemblablement iraniens. "Beaucoup de personnes ont assisté à la scène, potentiellement des personnes qui connaissaient les personnes également", rapporte Salomé Bahri, coordinatrice de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. "Sur ces lieux de vie, il y a environ 500, 600 personnes qui survivent, femmes, hommes, enfants... Et pour l'instant, les personnes sont terrifiées et ont peur que ça recommence."