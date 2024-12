Quelques changements dans l'offre de la SNCB dès ce dimanche: voici ce qui attend les voyageurs

La SNCB déploie son offre de trains pour 2025 à partir de ce dimanche 15 décembre. L'offre sera augmentée de près de 2%, et complétée par la remise en service de 220 trains par semaine précédemment supprimés.

Chaque année en décembre, l'offre de trains est adaptée en fonction de l'infrastructure ferroviaire, du matériel roulant et du personnel disponibles. À partir de cette date, l'horaire de certains trains sera adapté.

La SNCB n'est pas le seul opérateur ferroviaire en Belgique à demander des sillons à Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Par conséquent, plusieurs axes ferroviaires majeurs sont saturés. C'est notamment le cas entre Anvers et Bruxelles où quatre trains IC au lieu de cinq circuleront en 2025.

Pour la liaison IC22 existante, la SNCB a perdu des sillons au profit d'Eurostar et ce, au terme d'une procédure d'arbitrage introduite par Infrabel, écrit la SNCB sur son site internet.

À lire aussi Un train qui a "transporté des générations de voyageurs": la SNCB dit adieu à son matériel roulant le plus ancien cette semaine

Les horaires de certains trains seront aussi adaptés. Les trains IC entre Liège-Guillemins, Ans, Waremme et Bruxelles suivront par exemple un itinéraire différent et s'arrêteront également à Brussels Airport. Le temps de trajet entre Waremme et Bruxelles augmente dès lors de 13 minutes, ce qui est compensé par une option supplémentaire pour se rendre à Bruxelles, avec une correspondance en gare de Landen.

Pour plus d'informations sur le nouveau service des trains, les voyageurs sont invités à consulter le site internet de la SNCB. Les principales modifications y sont reprises. Le planificateur de voyages en ligne sur le site et l'app de la SNCB tiennent déjà compte de la nouvelle offre.