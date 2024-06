Alors que la population belge est de plus en plus vieillissante, les hôpitaux peinent à recruter du personnel spécialisé. Nous vous emmenons au cœur du service de gériatrie aigüe de l'hôpital Saint-Michel. Pour soigner les patients au mieux, il faut mobiliser les équipes les plus pointues, et issues des toutes les disciplines médicales...