Un prêtre qui ne respecte pas le célibat peut-il se faire "licencier"?

C’est un appel à l’aide lancé par Jean Dewandre, curé à Trois-Ponts. Installé dans la région depuis plusieurs années, le curé a écrit à tous les paroissiens avouant qu’il était sur le point de craquer, qu’il avait besoin d’aide et qu’il se sentait profondément seul. Depuis son appel, plusieurs bénévoles se sont manifestés pour alléger sa charge de travail et l’aider à organiser les messes, les mariages, les communions et le reste. Mais derrière ce SOS lancé par Jean Dewandre, c’est aussi la question du célibat des prêtres qui revient.