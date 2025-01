L’an dernier, 40.000 enfants considérés en difficulté ou en danger, ont été pris en charge par l’aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi ces jeunes, certains sont placés... à l’hôpital. On ne leur trouve pas de places ailleurs et ils y restent parfois des mois. Dans le secteur, on les surnomme les "enfants parqués". Comment expliquer une pareille situation ?