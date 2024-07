Vous avez été nombreux à nous alerter via le bouton orange "Alertez-nous" concernant des problèmes majeurs avec un vol de Bruxelles à Palerme via Naples. Ces incidents ont causé des désagréments considérables pour plusieurs passagers belges, qui se sont retrouvés bloqués en Italie pendant plus de 24 heures sans nouvelles de la compagnie TUI. Aujourd'hui, le problème persiste puisque des passagers voulant rejoindre Bruxelles sont toujours bloqués en Italie.