"Vous n'êtes pas obligés de rester en Belgique": le dérapage de Pierre-Yves Jeholet face à Nabil Boukili

Faut-il autoriser, ou non, le port des signes convictionnels, comme le voile, dnas la fonction publique ? Le PTB et le MR ont deux visions bien différentes. Nabil Boukili (PTB) et Pierre-Yves Jeholet (MR) ont eu un débat houleux dans Rendez-vous. Il a notamment mené à une réplique du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'est pas passée inaperçue. "Vous n'allez pas venir nous donner des leçons ici en Belgique. Il y a des règles, on les respecte. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligés de rester en Belgique", a lancé Pierre-Yves Jeholet.