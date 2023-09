Yannick Carrasco signe un contrat XXL en Arabie Saoudite... puis se fait chambrer par les Diables Rouges

Yannick Carrasco est de retour avec les Diables Rouges. L'ailier, qui fête ses 30 ans aujourd'hui, a été accueilli en fanfare par Jérémy Doku et Amadou Onana, qui lui ont même offert un joli gâteau pour l'occasion. L'occasion aussi de se faire chambrer par ses équipiers, alors que Carrasco a manqué le premier jour du camp en raison de sa signature à Al Shabab, en Arabie Saoudite. "C'est quelle marque ça ?", lance Doku en regardant les valises, les chaussures et le sac de son équipier. Problème: ce dernier va les lâcher et les laisser tomber pour prendre le gâteau. De quoi faire rire Doku. "Oh non, attention ! C'est plus rien pour lui", rigole le nouveau joueur de Manchester City, en référence au salaire perçu par Carrasco en Arabie, estimé à 13 millions d'euros par an.