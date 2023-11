"C’est un projet secret": Laeticia dévoile une chanson INEDITE de Johnny Hallyday

Alors qu'on célébrera bientôt les six ans de sa mort en décembre, Johnny Hallyday nous réserve encore des surprises : un nouvel album, "Made in Rock'n'Roll", sera disponible ce 17 novembre. Ce dernier contiendra une chanson jamais divulguée jusqu'ici... Ce morceau, intitulé "Un cri", a été enregistré lorsque Johnny luttait contre son cancer. "C’est inédit, ce n’était pas une chanson qui était terminée. C’était une chanson juste à la guitare et elle a quand même été enregistrée en studio", confie Laeticia sur les ondes de Bel RTL. "En fait, elle s’est retrouvée dans un tiroir pendant 6 ans. C’est un projet qui était resté secret, personne dans mon entourage n’était au courant". Cette production a été réalisé conjointement avec l’aide de Maxime, un ami proche du chanteur. "Ça a apaisé beaucoup de peur de faire sa musique et d’avoir ce lien avec Maxime qui vivait à la maison", ajoute-t-elle. Selon Laeticia Hallyday, la musique a permis à Johnny de sortir la tête hors de l’eau et de tenir bon dans sa lutte con