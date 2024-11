Depuis des mois, Gims est indétrônable dans le top 10 des chansons les plus écoutées en Belgique. Avec "Sois pas timide", un titre à la fois entraînant et personnel, le chanteur connaît l'un des plus grands succès de sa carrière. Retour sur l’histoire derrière ce hit et le grand come-back d’un artiste incontournable.