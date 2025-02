Un concert d'Ed Sheeran arrêté en Inde: autorisation ou pas?

Le roi de la pop britannique Ed Sheeran a nié avoir chanté illégalement dimanche dans une rue de Bangalore après que la police lui eut brusquement coupé le micro pour l'empêcher de faire un boeuf. Le chanteur vedette, en tournée dans le pays le plus peuplé de la planète, a décidé dimanche de se produire entre deux concerts devant des passants de la capitale indienne des nouvelles technologies dans le sud du pays. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un policier déconnectant le micro du chanteur de 33 ans au beau milieu de son tube "Shape of You" sur Church Street, un quartier commercial animé. Selon les autorités, le permis délivré à Ed Sheeran pour se produire dans le cadre de concerts ne comprend pas les performances improvisées en plein air. Sheeran a nié avoir enfreint la loi, affirmant dimanche soir sur Instagram qu'il avait obtenu l'autorisation de jouer "exactement à cet endroit, c'était planifié à l'avance".