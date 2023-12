Dans "Bertrand Caroy sur la Route 66" Bertrand Caroy, le célèbre policier du magazine « Enquête » et passionné de moto, dirige un groupe de motards lors d’une aventure dont rêvent tous les bikers : parcourir la mythique Route 66 en Harley-Davidson. Tous se connaissent à peine et pourtant, ils vont ensemble devoir parcourir plus de 3500 km en 10 jours sous une chaleur écrasante.