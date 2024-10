Dans cette 5e saison de "Je vends ma maison", Sophie Pendeville et les agents sont de nouveau mis à rude épreuve. Surtout, émotionnellement. Geoffrey et Stéphanie tentent de vendre leur maison depuis 2 ans pour partir en Espagne, sans succès. Stéphanie est atteinte d'un cancer, et l'une de ses filles, d'une maladie incurable. L'enjeu est donc énorme...