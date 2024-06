VISITWallonia, Sud Info et RTL Belgium ont mis en place un dispositif complet pour vous faire découvrir, pendant 6 semaines, les trésors touristiques de la Wallonie. La mission de nos Wadrouilleurs ? Filmer, photographier, enregistrer et partager leur expérience à travers tous nos médias, offrant ainsi une immersion totale et authentique dans les richesses cachées de notre belle région.