Le roi Charles III enchaîne réception de personnalités du cinéma et première mondiale de Gladiator II

Le roi Charles III et la reine Camilla ont organisé une réception pour marquer le centenaire de la Film and TV Charity, à Buckingham Palace. La Film and TV Charity a été fondée en 1924 sous le nom de Cinematograph Trade Benevolent Fund afin d'aider les personnes travaillant dans l'industrie du cinéma à surmonter toute une série de difficultés personnelles et professionnelles. Le roi est devenu le parrain de cette organisation, succédant à la reine Élisabeth II, qui occupait cette fonction depuis 1952. Ils ont ensuite rencontré les acteurs et l'équipe du film Gladiator II à leur arrivée pour la première mondiale du film à l'Odeon Lux, à Leicester Square, au centre de Londres.