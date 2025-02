Du faste de Courchevel à l’ambiance feutrée de Lech, les stations de ski les plus huppées attirent chaque année les célébrités et la royauté. Entre chalets hors de prix, restaurants étoilés et soirées exclusives, ces destinations hivernales sont bien plus qu’un simple terrain de glisse. Plus sportive, mais tout aussi prisée, Verbier attire les amateurs de sensations fortes. Une destination adorée du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.