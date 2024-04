Les chiffres du SPF Economie le confirment. Il y a de plus en plus de vignerons. Ils étaient 290 l'an dernier. Ils ont produit 3.400.000 litres de vin. Un record ! Et ce n'est que le début si l'on se réfère à l'avenir et au réchauffement climatique dont le secteur est un des rares à tirer profit.