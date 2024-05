Le taux de mortalité des abeilles inquiète l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). On parle d'un taux de plus de 27 % l'an dernier, un record depuis plus de 7 ans. En cause, un parasite et une maladie bactérienne qui font de gros dégâts dans les ruches.