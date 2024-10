L’invité de 7h50 - Joachim Gérard

L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Joachim Gérard. Il est l’un des visages de la campagne des LACETS BLEUS de Handicap International, qui fête ses 25 ans et qui promeut les soins de réadaptation pour tous. Titulaire en simple de 29 titres dont 4 Masters, une médaille paralympique aux Jo ainsi que 2 tournois du Grand Chelem gagnés en 2021, l’open d’Australie et Wimbledon, première place mondiale le 5 décembre 2016. En double, trois des quatre tournois du Grand Chelem. Seul l'US Open manque à son palmarès. Le champion originaire de Limelette prendra sa retraite dans un an.