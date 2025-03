L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Olivier Schoonejans à l’occasion de l‘ouverture de la Foire du Livre ! Notre coloègue sort son premier ouvrage, le 20 HEURES ACADEMY et ira le signer trois fois à la Foire ce vendredi et ce weekend. Il nous raconte pourquoi il a voulu prendre la plume et raconter les coulisses d’un métier très exigeant et souvent cruel.