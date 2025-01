Le SPF Affaires étrangères recommande à ses ressortissants la plus grande vigilance et conseille de limiter les déplacements dans la ville de Goma, où d’intenses combats entre le M23 et l’armée congolaise ont lieu. Les Belges présents sur place sont appelés à quitter temporairement la zone si cela est nécessaire. L'ONU se réunira lundi en urgence pour discuter des combats en cours.