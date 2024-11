L'accusation a requis mercredi cinq ans de prison dont deux ans ferme aménageables et une peine d'inéligibilité de cinq ans à l'encontre de Marine Le Pen, dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, pour laquelle elle est jugée devant le tribunal de Paris au côté de son parti et de 24 autres prévenus. Quelles conséquences ? On voit ça dans Signé Giltay.