Décès de Maggie Smith : le cinéma britannique en deuil

L'actrice britannique Maggie Smith, icône du cinéma et du théâtre, s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Célèbre pour ses rôles mémorables dans des productions telles que "Harry Potter" et "Downton Abbey", elle laisse derrière elle une carrière prolifique et couronnée de succès. Au cours de ses sept décennies de carrière, Maggie Smith a brillé tant sur les planches qu'à l'écran, captivant le public par son talent et son charisme. Récompensée par de nombreux prix prestigieux, dont deux Oscars, elle a marqué l'histoire du cinéma britannique. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du spectacle, mais son héritage artistique restera à jamais gravé dans les mémoires.