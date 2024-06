Discours du roi Charles III en français : "Nous vous sommes reconnaissants"

Le roi Charles III, qui préside les commémorations du 80e anniversaire du D-Day au mémorial britannique de Normandie, rend hommage à ceux qui ont participé à l'assaut sur l'Europe tenue par les nazis et déclare que "les nations libres doivent s'unir pour s'opposer à la tyrannie". Puis, passant de l'anglais au français, il déplore les nombreuses pertes de vies civiles françaises au cours de la bataille de Normandie et remercie les hommes et les femmes de la Résistance française pour leur sacrifice.