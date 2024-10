En meeting à Las Vegas, Donald Trump a réitéré ses propos sur les déportations massives de migrants qu'il compte entreprendre et son souhait de voir la peine de mort appliquée à chaque migrant qui tuerait un Américain. Des propos extrêmes qui rappellent un certain Adolf Hitler dont il aurait dit qu'il avait fait "de bonnes choses" et admiré la loyauté de ses généraux.