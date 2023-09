États-Unis: chasse à l'homme et écoles fermées dans le nord-est du pays après l'évasion d'un criminel

La cavale d'un criminel considéré dangereux après son évasion spectaculaire de prison dans le nord-est des Etats-Unis a mis la police sur les dents et bouleverse la vie d'un comté en grande banlieue de Philadelphie, où des écoles étaient fermées mercredi par sécurité. Près d'une semaine après l'évasion de Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans qui venait d'être condamné quelques jours plus tôt à la prison à vie pour le meurtre à coups de couteaux de son ancienne petite amie, des "centaines d'agents des forces de l'ordre travaillent 24 heures sur 24 à l'aide d'hélicoptères, de drones et d'unités cynophiles pour localiser le fugitif", a annoncé le parquet du comté de Chester.